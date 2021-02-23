Hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaşı darp ettiği iddia edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest

Antalya’da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen yüzde 90 engelli raporu bulunan 57 yaşındaki vatandaşın eşi, kendisinin ve kızının da darp edildiğini söyledi. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın, “Bu olayı yapanlar şu anda dışarıda. Engelli vatandaşı darp etmek var, kadına şiddet diyoruz ama hem kızımı hem beni darp ettiler. Oğlumu, kızımı sürüklediler. En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum” dedi.

Olay, 19 Şubat Cuma günü 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı (57) darp etti. Mümün Kara, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Kara’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şikayet üzerine iki şüpheli N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kocam yoğun bakımda"

Karşı tarafın serbest bırakılmasına tepki gösteren Mümün Kara’nın eşi Emine Kara (50), olay anını şu sözlerle anlattı:

“Araba çıkışını kapatmamaları için aramızda defalarca tartışma yaşandı. O gün aynı şekilde çıkacağımız zaman bir müşterisi arabasını koydu, kızım da, ‘Abi bu arabayı çeker misin’ dedi. İçeriden dükkan sahibi çıkarak ağır tahrik uyguladı. Sakin kaldık. Tahrikler sürünce kızım polisi aradı. Polisi beklerken, o sıra evin önünde oturan oğluma, onun oğlu ‘ne haber bilader’ dedi. Ben iki genç arayı bulacaklar sandım. Bir anda oğluma tekmeyle saldırdı. Oğluma saldırınca ben, arkasından kızım harekete geçti. Kızımı saçlarından tutup sürüdüler. O sırada eşim arka taraftaydı. Oğlu tekmeyle, babası da elini kaldırdı kocamın suratına vurdular. Bir anda kocam yerdeydi. Hırıltı sesi vardı ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini çıkardık. O gün ’ayağıma basmayın, sakat’ diye bağırıyordu. Ona rağmen üzerine çıkıp tepindiler. Şu anda kocam ameliyattan çıktı ve yoğun bakımda. Zaman zaman ‘Ayağıma basmayın, sakat’ diye sayıklıyor.”

“En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum"

Kocasının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Kara, “Kocasının kırık ayağından ameliyat olduğunu ve kafatasındaki kırık var, onun için de ameliyat olacak. Doktorlar hayati tehlikesinin olduğunu söylüyor. Bu olayı yapanlar şuanda dışarıda. Engelli vatandaşı darp etmek var, kadına şiddet diyoruz, hem kızımı hem beni darp ettiler. Oğlumu, kızımı sürüklediler. Biz bu ifadeleri vermemize karşın şuanda bu vatandalar dışarıda. En azından eşim hastaneden çıkana kadar içeri alınmalarını istiyorum. Bugün avukatımızla görüşüp itiraz edeceğiz” diye konuştu.

Emine Kara, karşı tarafın eşini darp etmediği, düştüğü yönünde savunması olduğunu da sözlerine ekledi.