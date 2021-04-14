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Hastanede terör estirmişlerdi 2’si tutuklandı 7’si serbest kaldı

Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbi malzemelere zarar veren 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Asayiş 14.04.2021, 17:14
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Hastanede terör estirmişlerdi 2’si tutuklandı 7’si serbest kaldı

Sivas Numune Hastanesi acil bölümünde hastane çalışanlarına saldırıp tıbbi malzemelere zarar veren 9 kişiden 2’si tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö.’nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Hastaneyi birbirine katan 2’si kadın 9 kişi tıbbi malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan saldırganlardan A.Ö. ve G.Ö. tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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