Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, “Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu”

Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla vurularak ağır yaralanan Abdulhadi Bilken’in tedavisinin devam ettiğini dile getiren ortağı Burhan Daş, “İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ilk başından bugüne kadar titiz bir şekilde çalışmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başta İl Emniyet Müdürü Celal Sel olmak üzere tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu” dedi.

Olay, 4 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda Abdulhadi Bilken , S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan Abdulhadi Bilken’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saldırgan A.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren Abdulhadi Bilken’in ortağı Burhan Daş, “Arkadaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Daha önce yaptığımız açıklamada farklı mecralara yöneltmeye çalışılması bizi derinden üzmüştür. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ilk başından bugüne kadar titiz bir şekilde çalışmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başta İl Emniyet Müdürü Celal Sel olmak üzere tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Aile, yine ekipler tarafından koruma altına alınmıştır. Biz devletimize bağlı bir aileyiz, devletimize askerimize polisimize gelen bir söz bize gelmiştir. Temennimiz bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasın” diye konuştu.