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Hastanede direksiyon başında kalp krizinden öldü
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Asayiş 16.06.2021, 11:54
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir öğretmen rahatsızlanarak gittiği devlet hastanesi bahçesinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Uğur Ekiz İlkokulunda görevli öğretmen Ersan Kayalık (63) rahatsızlanınca gece Erzin Devlet Hastanesine gitti. Saat 04.00 sıralarında park halindeki aracın direksiyon başında oturan Kayalık’ın hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu hastane görevlilerine bildirdi. Doktorlar kontrol ettikleri öğretmenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirlediÖğretmenin cansız bedeni morga kaldırıldı.