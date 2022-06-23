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Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. 4 gün de önce aynı inşaatta 6. kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti.

Asayiş 23.06.2022, 18:08
Hastane inşaatında 4 gün arayla ikinci kaza

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. 4 gün de önce aynı inşaatta 6. kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Hastane inşaatında çalışan M.S. isimli işçi dengesini kaybederek 2. kattan bir alt kata düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Aynı inşaatta 4 gün önce 6. Kattan düşen başka bir işçi hayatını kaybetmişti.

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