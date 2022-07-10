Hangi yöne gideceğine bakarken aracıyla takla attı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hangi yöne gitmek için tabelalara bakan sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar ve itfaiye kurtardı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 karayolu 95 Evler girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 GN 032 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü A.U., yön tabelalarına yukarıya doğru bakarken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın neticesinde takla atan araç, yolun ortasında yan durdu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışan A.U., vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan dolayı yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.