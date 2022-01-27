banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinde 27 Ocak 1999 yılında 10 yaşındayken Elbgau Pasajı alışveriş merkezine giderek kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23 yıldır haber alınamıyor. Hilal Ercan’ın ailesi Alman polisine, Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Ercan’ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden detaylı olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Asayiş 27.01.2022, 16:56
Hamburg’un en uzun süredir kayıp arama vakası olan Türk kızından 23 yıldır haber alınamıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinde 27 Ocak 1999 yılında 10 yaşındayken Elbgau Pasajı alışveriş merkezine giderek kayıplara karışan Hilal Ercan’dan 23 yıldır haber alınamıyor. Hilal Ercan’ın ailesi Alman polisine, Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Ercan’ın bulunması için arama çalışmalarının yeniden detaylı olarak sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Almanya’nın Hamburg şehrinde kaybolan Hilal Ercan’ın akıbeti bilinmezliğini koruyor. Hamburg’da 23 yıl önce 27 Ocak 1999 tarihinde, evlerinin önündeki alışveriş merkezine gitmesinden ardından kayıplara karışan Hilal Ercan’dan haber alınamıyor. Ercan’ın ailesi, kaybolan kızlarının bir mezarının bile olmadığını söyleyerek bugün bir kez daha kaybolduğu yere gelerek kızlarının bulunması için çağrıda bulundu. Hilal Ercan’ın kayboluşunun üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen umudunu kesmeyen ailesi, kendi kurdukları Die Suche nach Hilal” (Hilal’i arıyoruz) adlı internet sitesi ve kendi oluşturdukları ekiple, polisin yapamadığını yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kardeşlerinin kayboluşunun 23’ncü yılında, abi Abbas Ercan (35) ve kız kardeşi Fatma Ercan (32) aile dostlarıyla birlikte Hilal’in en son görüldüğü noktaya dikilen küçük anıtın önüne çiçekler bırakarak mum yaktı. Abbas Ercan, “Bu olay çözülmediği sürece gideceğimiz bir mezarı bile yok kardeşimin. Onun için en son kaybolduğu yere geliyoruz. Kardeşim bulunmadıkça biz aramaya devam edeceğiz. Biz artık polislere güvenmiyoruz. Bu işi çözemeyecekler veya çözmek istemiyorlar. Kendimiz bir ekip oluşturduk. Araştırmayı kendimiz sürdürüyoruz, iyi deliller var elimizde. Üzerine giderek sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

6 ay boyunca Türkiye’de arandı

Şu anki durumun çok üzücü olduğunu ve 23 sene geçmesine rağmen kardeşinden bir haber alınamadığını belirten Ercan, Bir şüpheli var. Psikolojik tedavi gördüğü için konuşmasını bekliyoruz. Hilal kaybolmadan 3-4 gün önce kardeşim bize bir adamdan bahsetmişti. Biz de öfkelendik ve dışarı çıkıp baktık kimseyi göremedik. 27 Ocak’ta da kardeşim kayboldu. Uzun süre bu sapığın kardeşimi takip ederek kaçırdığını düşünüyoruz. Daha önce de 7-8 çocuğa tacizde bulunmuş. Şu an psikiyatride tedavi gördüğü için akli dengesi yerinde değil. Bundan dolayı da verdiği bilgiler çok tutarlı değil. Ben ondan şüpheleniyorum ve bu işin peşini bırakmayacağız“ dedi. Polisin olaya ilk başta önyargıyla baktığını da belirten Ercan, Polis ilk başta hedefi saptırdı. 10 yaşındaki kızı Türkiye‘de evlendirdiniz diye 6 ay boyunca orada aradılar. Hep aileden şüphelendiler. O zamanı burada kullansalardı belki de sonuca daha çabuk ulaşırdık. Hilal‘i bulmadığımız sürece buraya geleceğiz. Bir gün bir mezarı olursa da oraya gideriz. Başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Otobüslerin üzerine Hilal’in fotoğrafları basıldı

Geçtiğimiz 25 Mayıs’da ise Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü vesilesi ile Hilal Ercan için yeni bir şahit arama kampanyası başlatılarak Hilal’in kaybolduğu güzergahta giden otobüslere Hilal Ercan’ın fotoğrafları ve kayboluşuyla ilgili bilgi afişleri yapıştırıldı. Çağrı afişlerinin üzerinde “Şahit olanlar, lütfen bizimle iletişime geçin! Hilal, asla senden vazgeçmiyoruz! Ailen” cümlelerinin yanı sıra şahitlerin ulaşabileceği iletişim bilgileri yer aldı.

Hamburg tarihinin en uzun süren kayıp arama vakası olarak kayıtlara geçen Hilal Ercan vakasının baş şüphelisi, Dirk A.‘nın psikiolojik tedavi gördüğü bildirilmiş, işlediği cinsel suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Dirk A., daha sonra tehlikeli cinsel suçlu olduğu gerekçesiyle kapalı psikiyatri kliniğine kapatılmıştı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11