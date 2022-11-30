Hakkında dava açılan avukat duruşmaya cübbesiyle geldi

Ankara’da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayeti davasında Şenel’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan avukat, ’hakaret’ suçundan yargılandığı davada duruşma salonuna avukat cübbesi ile gelerek, savunma tarafına oturdu. Mahkeme heyetinin uyarısı ile sanık kürsüsüne geçen avukat, suçlamaları kabul etmedi.

Ankara’daki Çankaya Üniversitesi’nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27), 2 Ocak 2019’da üniversitede bulunan odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığın avukatı Vahit Bıçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler, üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" ifadelerini kullandı.

Damar ailesi, bunun üzerine avukat Vahit Bıçak hakkında duruşma sırasında yaptığı savunmalar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu. Avukat Vahit Bıçak hakkında ’kişinin hatırasına hakaret’ ve ’hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Avukat Bıçak, yargılandığı davada duruşma salonuna avukat cübbesi ile gelerek, savunma tarafına oturdu. Mahkeme heyetinin uyarısı ile sanık kürsüsüne geçen avukat, suçlamaları kabul etmedi. Sanık Bıçak savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada ne hakaret içeren bir kelime ne de bir cümle yok. Ben profesyonel bir avukatım. Avukatlık sözleşmesi yaptığım kişinin argümanlarını dinler ve ona sadık kalırım. Kesinlikle yönlendirme yapmam. Suç isnat edilen davada da aynısı olmuştur. Cinayet öncesi her iki tarafı da tanımam. İddianamede geçen cümleler bana ait değildir. Sanık ve tanık beyanları ve dosyada bulunan deliller kapsamında oluşturulmuş bir savunmadır."