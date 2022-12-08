Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 yıl hapis ve ayrıca 30 bin lira da adli para cezasına çarptırılan U.Ç. hakkında mahkemece yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından gözaltına alınan U.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkartılarak aldığı hapis cezası yüzüne okunan U.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.