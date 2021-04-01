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Hakkari’de 134 kilo eroin gele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’den batı illerine sevk edilmek istenen 134 kilogram eroin ele geçirildi.

Asayiş 01.04.2021, 13:08
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Hakkari’de 134 kilo eroin gele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’den batı illerine sevk edilmek istenen 134 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkari-Van karayolu üzerinde batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın yan panel kısımlarında zulalanmış vaziyette toplam 134 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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