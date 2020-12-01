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Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari’de tören düzenlendi.

Asayiş 01.12.2020, 20:32
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Hakkari şehidi Güler için tören düzenlendi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler için Hakkari’de tören düzenlendi.

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler Işıklı, Üs Bölgesi-Batı Kırmızıkaya arasında icra edilen ikmal faaliyeti esnasında Yağlısu Tepe mevkiinde Mercedes Unimog aracın yoldan çıkması sonucu yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit dernekleri başkanları, polis ve asker katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunması, İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından cenazesi Yüksekova ilçesine oradan da Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği öğrenildi.
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