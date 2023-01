Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınıyoruz”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İsrail’in Filistin halkına yönelik artık sistematik bir hale gelen ve her geçen gün dozunu artırarak devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Filistinli sivillerin şehit edildiği ve yaralandığı bu acımasız saldırıların derhal sona erdirilmesini istiyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İşgalci Siyonist İsrail Devleti, Filistin halkı üzerinde insanlık dışı tahakkümünü sürdürmektedir. İsrail’in Filistin halkına yönelik artık sistematik bir hale gelen ve her geçen gün dozunu artırarak devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Müslümanlar için mukaddes bir günde, mübarek Regaip Kandilinde, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampına saldırı düzenleyen İşgalci Siyonist İsrail askerleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak, 4 Filistinli kardeşimizi daha şehit etti. İşgalci Siyonist İsrail’in, yılbaşından bu yana şehit ettiği Filistinli kardeşlerimizin sayısı 5’i çocuk olmak üzere 24’e ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalci İsrail güçleri, 2022 boyunca 168’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze Şeridi’nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi şehit etmişti. BM verilerine göre, 2022 yılı Batı Şeria’da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçmişti. 2023 yılının daha ilk ayında, şehit edilen Filistinli kardeşlerimizin sayısı dikkate alınırsa, işgalci Siyonist İsrail devletinin 2023 yılında planladığı şiddet ve katliam net bir şekilde görülecektir” dedi.

İsrail askerlerinin Filistin halkına karşılık yaptığı saldırılara yönelik İsrailli askerlerin saldırı bölgelerine ambulansların girişine izin verilmediğinin altını çizen Arslan, “İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine bile izin vermemesi, Filistin halkına ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavrını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İsrail, ibadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. HAK-İŞ olarak, Filistinli sivillerin şehit edildiği ve yaralandığı bu acımasız saldırıların derhal sona erdirilmesini istiyoruz İsrail, bu terör eylemlerinin hesabını uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde vermelidir. HAK-İŞ olarak, uluslararası toplumu, Filistin halkına yönelik bu saldırılara karşı güçlü bir tepki vermeye ve hesap sormaya davet ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nun Filistin’le ilgili almış olduğu kararları uygulaması konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada Hak-İş olarak seslerini her zaman her yerde çıkartacaklarını vurgulayarak, “Hak-İş Konfederasyonu olarak, Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, Filistin halkının daima yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İslam aleminin; aziz milletimizin ve emekçilerin mübarek Regaip Kandilini tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa hayır ve barış getirmesini temenni ediyoruz” dedi.