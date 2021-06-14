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Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul’dan Bilecik’e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Asayiş 14.06.2021, 10:34
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul’dan Bilecik’e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Dereli Damları mezrasında meydana geldi. İstanbul’da ikamet eden 57 yaşındaki Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Gölpazarı’na geldi. Daha sonra 11 AK 080 plakalı traktörü ile kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürmeye başladı. Bu esnada devrilen traktörün altında kalan Enver Uysal, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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