Hafriyat kamyonuna çarpan aracın sürücüsü genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Ağustos’ta Kastamonu-Daday karayolu İnciğez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Taşçıoğlu idaresindeki 06 CGS 940 plakalı hafif ticari araç, yol yapım inşaatında çalışan Ahmet D. yönetimindeki 61 ACG 004 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Ahmet Taşçıoğlu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı Alparslan Taşçıoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Alparslan Taşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşçıoğlu’nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Kastamonu merkez ilçesine bağlı Terzi köyünde aile kabristanlığında defin edilecek.