Hafriyat kamyonu yola devrildi: 1 yaralı
HAFRİYAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Arnavutköy’de hafriyat yüklü kamyon yola devrildi. Kaza sonucu hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.
Olay, bugün saat 12.15 sularında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Gürenizoğlu’nun kullandığı 34 RZ 2739 plakalı hafriyat kamyonu Bolluca Mahallesi’nde bulunan hafriyat döküm alanına giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen kamyonda sıkışan Gürenizoğlu’nun yardımına olay yerinde bulunan diğer araçların sürücüsü koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü daha sonra Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Meslektaşları yardıma koştu
olay yerinde devrilen kamyon sebebiyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İsmet İnönü Caddesi’nde yola dökülen hafriyatı temizlemek için bölgede bulunan diğer hafriyat şirketleri iş makineleri yollayarak yolun temizlenmesine yardımcı oldu.
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