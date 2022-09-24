Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ü. idaresindeki 34 HSD 265 plakalı hafif ticari araç ile Salih A. yönetimindeki 41 ABN 396 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Süleyman Ü., Salih A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe A. araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan yaralılardan Salih A. ve Ayşe A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Süleyman Ü. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.