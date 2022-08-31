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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Asayiş 31.08.2022, 16:11 31.08.2022, 16:29
Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için gönderilen kırmızı bülten talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, kırmızı bülten çıkarıldı. Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.
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