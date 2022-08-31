Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten

Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için gönderilen kırmızı bülten talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, kırmızı bülten çıkarıldı. Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.