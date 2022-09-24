Gürpınar’da PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende PKK terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, mağara ve sığınakların tespit edilmesine yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında 23 Eylül 2022 tarihinde icra edilen Eren Abluka operasyonunda; 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü, 3 adet akü, 6 adet mazot bidonu, 1 adet kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilerek ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi” denildi.