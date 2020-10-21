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Gürcistan’da rehine krizi

GÜRCİSTAN’DA SİLAHLI BİR KİŞİ, BİR BANKADAKİ MÜŞTERİ VE ÇALIŞANLARI REHİN ALDI.

Asayiş 21.10.2020, 16:04
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Gürcistan’da rehine krizi

Gürcistan’da silahlı bir kişi, bir bankadaki müşteri ve çalışanları rehin aldı.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia’nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin aldı. Olayın duyulmasının ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarıldı.

Rehine kriziyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı Girogi Gakharia, "Kolluk kuvvetlerinin operasyonu etkili ve en önemlisi barışçıl bir şekilde yürütmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim" dedi.

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