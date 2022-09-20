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- Gürcistan’da bankada rehine krizi
Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin sürdüğü belirtildi.
Asayiş 20.09.2022, 13:51
Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin sürdüğü belirtildi.
Gürcistan’ın Kutaisi kentindeki silahlı soyguncunun bir banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi. Silahlı saldırganın bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.
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