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- Gürcistan’da bankada rehine krizi

Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin sürdüğü belirtildi.

Asayiş 20.09.2022, 13:51
- Gürcistan’da bankada rehine krizi

Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin sürdüğü belirtildi.

Gürcistan’ın Kutaisi kentindeki silahlı soyguncunun bir banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi. Silahlı saldırganın bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

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