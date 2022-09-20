Gürcistan’da bankada rehine krizi

TİFLİS (İHA) – Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin ise sürdüğü belirtildi.

Gürcistan’ın Kutaisi kentinde yerel saatle 11.00’de silahlı bir soyguncunun banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi. Üzerinde patlayıcı bulunduğu tahmin edilen askeri kamuflajlı saldırganın bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın çevresini güvenlik kordonuna aldı. Soyguncunun rehineleri serbest bırakmak için taleplerini yerel bir televizyon kanalına ilettiği, aynı zamanda bir rehinenin sosyal medya hesabından video paylaştığı açıklandı.

Güvenlik güçlerinin bankanın çevresinden uzaklaşmasını isteyen saldırgan, 2 milyon dolar nakit para, bir minibüs, bir helikopter ve Rusya bayrağı talep etti.

Terör olayı olarak nitelendirildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rehine krizi bir terör olayı olarak nitelendirilerek ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bank of Georgia’nın şubesine yapılan baskın, terör eylemi, terör amaçlı rehin alma, yasa dışı silahların temini, depolanması ve taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, rehinelerin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İçişleri Bakanlığı bir kez daha medya temsilcilerini ve vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya ve olay yerinde polislerin talimatlarına uymaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Ekim 2020’de yine aynı bankanın Zugdidi’deki şubesinde yaşanan olayda, 43 kişiyi rehin alan silahlı bir soyguncu yarım milyon dolar çalıp kaçmıştı. Soyguncu, henüz yakalanamadı.