banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Güngören’de bir binanın 3’üncü katında bulunan balkon çöktü

İstanbul Güngören’de 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Asayiş 04.12.2021, 16:43
Güngören’de bir binanın 3’üncü katında bulunan balkon çöktü

İstanbul Güngören’de 4 katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Ak Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında bir anda çökme yaşandı. Balkondan kopan parçalar alt kata ve sokağa döküldü. O sırada sokakta kimsenin olmaması yaralanma veya can kaybını önlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina çevresini güvenlik şeritleriyle kapatarak yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı. Zabıta ekipleri tarafından bina boşaltılarak kapısı mühürlendi. Bina sakinlerinin Güngören Belediyesi tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Binanın akıbeti, belediye ekiplerinin bina üzerinde yapacağı çalışmanın ardından belli olacak.

Çöken balkonun bulunduğu evde yaşayan Salih Özdemir, “Biz 20 yıldır bu binada oturuyoruz. Ben bu evde 5 yıldır oturuyorum. Balkon çökme yaptı. Birazdan bina boşaltılacak” dedi.

“Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik”

Dairenin mülk sahibi Lokman Göger, “Binanın balkonu çöktüğü için kiracı arkadaşlar mağdur olmuş. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Binanın boşaltılmasını talep ettiler. Bina boşaltılıyor ama arkadaşların mağduriyetini nasıl gidereceğiz? 30 yıllık bir bina burası. 1990’da yapıldı. Aşağıda kimsenin olmamasına sevindik. Şu anda zabıta arkadaşlar binayı mühürlüyor. Bina boşaltılacak. Bina yıkılacak mı, ne olacak? Benim için fark etmiyor. Kiracı arkadaşların mağduriyeti giderilsin” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 15 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7