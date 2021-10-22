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Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yayladan dönen kamyonet yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Asayiş 22.10.2021, 01:33
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yayladan dönen kamyonet yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku (36) yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonet Çökek mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Taklalar atarak yuvarlanan aracın yoldan yaklaşık 100 metre mesafede durduğu kazada 3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın (40) olay yerinde hayatını kaybederken Önder Demirel (50) yaralı olarak kurtuldu.

Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada araca yakın noktalara savrularak olay yerinde hayatını kaybeden Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye, Jandarma ekipleri, vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyelere bağlanan halatlar yardımıyla yuvarlandıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine çok sayıda vatandaş akın etti.

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