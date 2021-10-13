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Gümüşhane’de ahır yangını

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı mahallesinde içerisinde 2 büyükbaş hayvan olan ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanların biri telef olurken, diğeri son anda kurtarıldı.

Asayiş 13.10.2021, 10:05
Gümüşhane’de ahır yangını

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı mahallesinde içerisinde 2 büyükbaş hayvan olan ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanların biri telef olurken, diğeri son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı mahallesi, Sarı Köprü mevkiinde Aslı Sarı’ya ait hayvanların bulunduğu ahşap ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede her yeri saran yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederken, içeride yanmak üzere olan bir büyükbaş hayvanı kurtarıldı. diğer büyükbaş hayvan kurtarılamayarak yanarak telef oldu.

Vatandaşların yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği konusundaki ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada alkollü bir şekilde bulunan şüpheli S.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

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