Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti

Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini sundu.