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Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti
Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından ev hapsiyle tahliye edilmişti. Adliyeye gelen Gülşen’in avukatı, ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.
Asayiş 31.08.2022, 14:44 31.08.2022, 15:03
Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini sundu.
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