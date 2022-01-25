Bartın’ın Mugada köyünde yaşanan olayda greyderin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay Bartın Merkeze bağlı Mugada köyü ile Arıönü köyü arasındaki yol ağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Özel İdaresi ekiplerince karla kapanan yolların açılması için kar küremede kullanılan kamyon kara saplanarak yolda kaldı.

Kamyonun kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresine bağlı greyder gönderildi. Başlatılan çalışmalar sırasında geri manevra yapan greyderin altında kalan 45 yaşındaki Tuncay Yaman isimli vatandaş ağır şekilde yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yaman’ın hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından iddialara göre bölgede yaşayan vatandaşların greyder operatörü Ö.Ş.’yi darp ettiği ve yaralanan operatörün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.