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Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

Bursa’da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Asayiş 21.09.2021, 15:22
Gözaltındaki profesör adliyeye sevk edildi, suçlamaları kabul etmedi

Bursa’da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde görevli Profesör Doktor T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Profesör Doktor T.T. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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