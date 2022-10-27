Göreve giderken kaza geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde sabah saatlerinde motosikletiyle göreve giderken karşı yönden gelen araç ile çarpışan güvenlik korucusu Nadir Araz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Sason ilçesinde göreve çağrılan güvenlik korucusu Nadir Araz (32), Derince köyü mevkinde motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gönderilen ambulans ile Sason Devlet Hastanesine kaldırılan güvenlik korucusu Nadir Araz yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Araz’ın hastanede yapılacak incelemelerin ardından Sason ilçesinde defnedileceği öğrenildi.