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Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

Manisa’da gönül ilişkisi yaşadığı önesürülen Canan Çeviren’i tabancayla öldüren sanık Ferhat İnne yeniden hakim karşısına çıktı.

Asayiş 16.09.2021, 13:33
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

Manisa’da gönül ilişkisi yaşadığı önesürülen Canan Çeviren’i tabancayla öldüren sanık Ferhat İnne yeniden hakim karşısına çıktı.

Olay 11 Aralık 2020 tarihinde Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne (45) aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanmış 2 çocuk sahibi Canan Çeviren (42) ile emlak ofisinde tartışmaya başladı. Çeviren’e ait emlak ofisinde yaşanan tartışmanın büyümesi sonrası Ferhat İnne yanında getirdiği tabancayla Canan Çeviren’e ateş etti. Vücuduna isabet eden tek mermiyle kanlar içerisinde yere yığılan Çeviren olay yerinde hayatımı kaybetti.

Olayın ardından turuklanan Ferhat İnne, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ferhat İnne tutuklı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan yargılanan Ferhat İnne, mahkemede olaydan ötürü pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi ve adli tıp ses kayıtları raporlarının mahkemeye ulaştırılması beklenmek üzere 22 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

Davanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz. Umarız adalet yerini bulacaktır" dedi.

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