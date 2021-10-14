banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Gökçeada’da kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 359 litre kaçak içki ele geçirildi.

Asayiş 14.10.2021, 12:26
Gökçeada’da kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 359 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesinde usule aykırı olarak kaçak şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 355 litre kırmızı şarap, 4 litre yapma rakı, 1 adet elektrikli üzüm sıkma makinası, 1 adet üzüm pres makinası, 1 adet tıpa makinası ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adlî işlem başlatılırken, içkilere de el konuldu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1