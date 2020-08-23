Giresun’da yaşanan selde şehit sayısı 2’ye vefat eden kişi sayısı ise 6’ye yükseldi

Giresun’da dün etkili olan sağanak yağışta Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu yol üzerinde bulunan jandarma aracının içerisindeki 5 jandamra ile 1 iş makinesi operatörü sele kapılarak kaybolmasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 2 jandarmanın cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun’da dün saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışta Tirebolu ilçesi Karaahmetli köyü mevkiinde Doğankent’e giden karayolunda aşırı yağış nedeniyle menfezin çökmesiyle yaşanan afette 5 jandarma ve 1 iş makinesi operatörü sel sularına kapılarak kayboldular. Gece saatlerinde sabaha karşı başlatılan arama çalışmalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katıldı.

Sabahın erken saatlerinde devam eden arama çalışmalarına AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri katılırken Ankara, Rize, Ordu ve Samsun illerinden de destek ekipleri geldi. Arama çalışmalarında saat 08.30 sıralarında kaybolan jandarma aracı bulunurken araç içerisinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın cansız bedenine ulaşılırken cenazesi helikopterle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uzman Çavuş Kıran için Giresun İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin cenazesi askeri uçakla Çanakkale’nin Eceabat ilçesine uğurlandı.

Arama çalışmaları Harşıt vadisinin çeşitli noktalarında dalgıç ekipleriyle sürdürülürken afetin yaşandığı yerde iş makineleriyle de çalışmalara devam edildi. Çalışmalar kapsamında akşam saat 18.45 sıralarında olayın yaşandığı yerden 4 kilometre uzaklıkta Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 3’ü jandarma 4 kişi için aramaların gece saatlerinde devam edeceği öğrenildi.