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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 30.11.2020, 19:09
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Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Dereli ilçesi Bektaş Yaylası ile Bulancak ilçesi arasındaki Tokmadin mevkiinde meydana geldi. 83 yaşındaki İsmail Hüsem kontrolündeki 34 EA 5358 plakalı otomobil, yolun karlı ve virajlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hüsem olay yerinde hayatını kaybederken, 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
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