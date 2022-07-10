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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 10.07.2022, 13:49
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun merkeze bağlı Aydınlar Mahallesi’nde Harun Kara (65) yönetimindeki 52 EK 249 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunan Arife Kara (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Harun Kara ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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