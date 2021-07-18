Giresun’da araç yaya üstgeçidine çarptı: 1 ölü

Giresun’un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda yaya üstgeçidine çarpan aracın sürücüsü, hurdaya dönen araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Espiye ilçesi Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Tirebolu istikametine gitmekte olan Bayram Ali Memiş (29) idaresindeki 28 tb985 34 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üstgeçit direğinin beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.