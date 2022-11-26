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Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Asayiş 26.11.2022, 18:27
Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

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