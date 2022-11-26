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Prof. Dr. Akşit: "Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"
Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.
Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.
Asayiş 26.11.2022, 18:27
Gezi Parkı yakınlarındaki şüpheli valiz paniğe neden oldu. Polisin şerit çekerek önlem aldığı bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.