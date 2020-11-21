banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 12 Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor
iPhone 12 Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor
Trump’ın oğlu koronavirüse yakalandı
Trump’ın oğlu koronavirüse yakalandı
Irak'ta sars virüsü paniği
Irak'ta sars virüsü paniği
KKTC'de hortum paniği
KKTC'de hortum paniği

Getirdikleri poşetlerle dükkan önündeki dolabı soydular

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 21.11.2020, 08:59
3
Getirdikleri poşetlerle dükkan önündeki dolabı soydular
banner422

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde dükkanın önüne gelen 4 çocuk etrafı gözledi. Bir süre gözledikten sonra dolabın yanına geldiler. Dolabı açmak için bir süre uğraşan 4 çocuk dolap içindeki malzemeleri yanlarında getirdikleri poşetlere doldurup olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı sabah işyerini açan mağaza sahibince fark edildi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen hırsızlık olayı ile alakalı görüntüleri izleyen polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu