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Geri Gönderme Merkezindeki yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Asayiş 23.06.2021, 20:14
Geri Gönderme Merkezindeki yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde çıkan yangında bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sığınmacıların bulunduğu 5. katta çıkan yangın, görevlilerin ihbarı ile itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri alevleri bir saat sonra kontrol altına alabildi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu Ahmed Maslem’in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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