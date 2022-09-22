Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına helikopterle müdahale edildi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahalesini sürdürürken yangın helikopteri de havadan müdahale etti.

Olay, Toprakkale ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin hurdalarının depolandığı alanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine tesise çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla hurda yığınları yangın bölgesinden uzaklaştırılmaya çalışılırken itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi karadan devam ediyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da bölgede sağlık ekipleri de hazır durumda bekletiliyor.