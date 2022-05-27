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Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir’de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 27.05.2022, 20:29
Geri dönüşüm malzemeleri yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Başakşehir’de geri dönüşüm malzemeleriyle yüklü olan kamyonet virajı dönemeyince devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir Kayabaşı - Şamlar köyü yolunda akşam saatlerinde geri dönüşüm malzemeleri yüklü olan bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile virajı dönemeyerek yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan 2 kişiden 1’i hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında kamyonetin benzin deposu delinerek yola akaryakıt boşaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazanın yaşandığı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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