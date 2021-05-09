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Gençlerin uçan tekmeli kavgasını çekti, sözleriyse pes dedirtti

Antalya’da gençlerin sokak ortasındaki uçan tekmeli, sopalı kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızların ayırmaya çalıştığı kavga esnasında görüntüyü çeken kişinin, "Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın" sözleri ise pes dedirtti.

Asayiş 09.05.2021, 09:50

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir grup genç, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü sokak ortasında kavga etmeye başladı. Pandemi kurallarını da ihlal eden gençler, birbirlerine uçan tekme, yumruk ve sopayla saldırdı. Gençleri, 2 genç kız ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öfkeli gençler birbirleriyle kavga etmeye devam ederken, o anları kaydeden kişinin sözleriyse pes dedirtti. İsmi öğrenilemeyen kişi, ‘Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın' deyişi görüntülere yansıdı. Sosyal medyada kavga görüntülerini izleyenler, kavgaya karışan kadar görüntüyü çeken kişiye de tepki gösterdi.

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