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Gençlerin kavgasına baba karıştı, olanlar oldu!

İstanbul Fatih’te oğlunun bir kişiyle tartıştığını gören öfkeli adam, ikisini birden sokak ortasında sırayla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.05.2022, 09:17 28.05.2022, 09:38
Gençlerin kavgasına baba karıştı, olanlar oldu!

Olay, Fatih Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya gençlerden birinin babası da dahil oldu. Öfkelenen baba, oğlunun tartıştığı kişiyi tokat ve yumruk darbelileriyle dövdü. Oğlu da babasının dövdüğü gence küfürler savurarak vurmaya başladı. Öfkeli adam kavgaya dahil olan oğlunu iterek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Küfürler savuran genç, gitmek istemeyince onu da döverek uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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#FATİH #Istanbul
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