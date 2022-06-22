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Gençleri zehirleyecekti otobüste yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları çerçevesinde, Kırşehir’e 250 gram uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı.

Asayiş 22.06.2022, 17:37
Gençleri zehirleyecekti otobüste yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları çerçevesinde, Kırşehir’e 250 gram uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile Kırşehir’e uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Kırşehir’e seyahat eden H.R. isimli şahıs, Düzce’de ki dinlenme tesisinde üst araması sonucunda 250 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken adli işlem başlatıldı.

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