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Gelin ile annesine ev hapsi cezası verildi
Mersin’de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen gelin adayı ile annesine ev hapsi cezası verildi.
Asayiş 16.01.2021, 13:57
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Mersin’de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen gelin adayı ile annesine ev hapsi cezası verildi.
Mersin’de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı, ünlü Türk filmi Tosun Paşa’yı akıllara getirmişti. 60 bin liraları alınan 2 aile, aynı anda gittikleri adreste kavga edince dolandırıldıkları ortaya çıkmıştı. Mersin polisinin yaptığı çalışmalarda baba, oğlu ve eşi gözaltına alınmış, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Haklarında arama kararı bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dün gelin adayı Y.S. ile annesi H.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gelin adayı ile annesine, ev hapsi cezası verildi.
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