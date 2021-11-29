Gelibolu’da apartmanın çatısı uçtu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerleri ve bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Tuğsavul Caddesi üzerindeki Yakup Aksoy Apartmanı’nda meydana geldi. Lodos fırtınasına fazla dayanamayan apartmanın çatısından uçan malzemeler sokağa saçıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, apartmandaki daireler ve park halindeki araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.