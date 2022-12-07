Gecekonduyu esrar tarlasına çevirmişler

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir gecekondunun odalarını seraya dönüştüren 3 şüpheli yakalandı. Düzenlenen baskında 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesinde bulunan bir gecekonduda kurulan serada kenevir yetiştirildiği istihbaratı aldı. Uyuşturucu madde imalatı yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe alan polis, gecekondu içerisine sera kurarak kenevir yetiştirdiğini belirledi. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon düzenledi.

Gecekonduda kök Hint kenevirleri ve düzenekler ele geçti

Operasyonda, B.B., S.Y. ve Ş.U. adlı 3 şüpheli gözaltına alınırken, evde saksılara ekili halde 14 kök Hint keneviri, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan kurulu 2 fan, bir havalandırma aparatı, 4 led lamba ve 4 de fanlı lamba ele geçirildi.

Gecekonduda yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan bugün adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.