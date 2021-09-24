banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Gece yarısı sokak arasında drift pahalıya mal oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Asayiş 24.09.2021, 12:29
Gece yarısı sokak arasında drift pahalıya mal oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde aracı ile cadde ortasında drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazıldı.

Yaptığı drift ile çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kökez Mahallesi Burmahanci Caddesi’nde yaşanan olay sonrası o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi ve 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ekipler görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Olay sonrası polis drift atan şahsın yakalanması için de çalışma başlattı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0