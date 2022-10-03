Gazprom, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların durduğunu açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların durdurulduğunu bildirdi.

Rus enerji devi Gazprom, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı. Gazprom, Kuzey Akım 1 ve 2’de bulunan hatlardaki basıncın stabil duruma getirildiğini ve çevresel risklerin azaltılmaya çalışıldığını duyurdu. Çalışmalar çerçevesinde Kuzey Akım 2’den yeniden gaz taşınabileceğini belirten Gazprom, "Eğer Kuzey Akım 2’deki B hattı üzerinden teslimat başlatılmasına karar verilirse, sistemin bütünlüğü denetim makamları tarafından kontrol edilecek ve doğrulanmasının ardından gaz pompalanmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Danimarka duyurmuştu

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Danimarka Enerji Ajansı tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların durduğu belirtilmişti.