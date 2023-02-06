Gaziantep’teki enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta sabaha karşı meydana gelen ve on ilde etkili olan, bin 541 kişinin hayatını kaybettiği 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda çalışmalar devam ederken, Gaziantep’te 6 katlı Gölgeler Apartmanı’ndan 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

12 dairesi bulunan ve sadece bir dairesi boş olan binadan şu ana kadar 3’ü yaralı 8 kişi kişi sağ olarak kurtarılırken, ekiplerin kurtarma çalışmalarında 2 cesede ulaşıldı. AFAD tarafından teknik ekipmanlar kullanılarak yapılan arama kurtarma çalışmalarına iş makinaları da destek veriyor. Ekipler saat 22.00 sıralarında 2 kişinin cesedine ulaştı. Karı koca olduğu tahmin edilen cesetler ekipler tarafından çıkartılıp ambulansa morga götürüldü.

Zaman zaman sessizliğin sağlanıp hassas dinlemenin yapıldığı alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.