Gaziantep’te villaya kumar baskını: 4 gözaltı

Gaziantep’te kumarhaneye dönüştürülen bir villaya baskın yapan polis, 9 kişi hakkında işlem yaptı. Rulet makinesi ve poker masası gibi kumar aletlerinin de ele geçirildiği baskında işlem yapılan 9 kişiden 4’ü gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bir villanın kumarhaneye dönüştürüldüğü yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan villayı bir süre izleyen polisler, içeriye çok sayıda kişinin giriş-çıkış yaptığını belirlemesinin ardından villaya baskın düzenledi.

Operasyonda 4 adet rulet ve poker masası, 1 adet rulet oyun makinası kasnağı, 1 adet pos cihazı, 1 adet kayıt cihazı, 2 adet pul koyma aparatı, 500 adet oyun pulu, çok sayıda iskambil kağıdı ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Baskında villada toplam 16 kişi tespit eden ekipler, iş yerinde 6 erkek şahıs ve iş yeri adına oyun oynayan 3 kadın krupiye olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalarken, iş yerinde kumar oynayan 7 şahsa idari para cezası uyguladı.

Yakalanan 9 kişiden 4’ünü gözaltına alınan ekipler, 5’ini ise işlemlerin ardından serbest bıraktı.