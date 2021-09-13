banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Gaziantep’te, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan Narkotik Operasyonlarından gözaltına alınan 315 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Asayiş 13.09.2021, 13:55
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Gaziantep’te, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında yapılan Narkotik Operasyonlarından gözaltına alınan 315 şüpheliden 9’u tutuklandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirdi.


Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “06.09.2021-12.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonlarda, 9 kilo 571 gram metamfetamin, 457 gram bonzai, 152 gram eroin, 226 gram esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Operasyonlar kapsamında 315 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 306 şüpheli ise serbest bırakılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0